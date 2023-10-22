В Петербурге еще два ареста по мотивам роликов из канала «Жизнь бродяги»

Еще два молодых человека арестованы 22 октября в Петербурге по делу о хулиганстве. Они избили прохожего на Ленинском проспекте.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, арестованы Рахимжон Турдиев и несовершеннолетний россиянин по имени Ахмед. По версии следствия, в один из дней середины октября они у 51 дома по Ленинскому проспекту избили 21-летнего петербуржца.

Оба просили не лишать их свободы, а следствие указало на тот факт, что их действия «фиксировались на камеру, после чего видео было размещено в сети "Интернет" для создания общественного напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку».