В Петербурге еще два ареста по мотивам роликов из канала «Жизнь бродяги»

Еще два молодых человека арестованы 22 октября в Петербурге по делу о хулиганстве. Они избили прохожего на Ленинском проспекте.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, арестованы Рахимжон Турдиев и несовершеннолетний россиянин по имени Ахмед. По версии следствия, в один из дней середины октября они у
Оба просили не лишать их свободы, а следствие указало на тот факт, что их действия «фиксировались на камеру, после чего видео было размещено в сети "Интернет" для создания общественного напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку».
К задержанию арестованных кроме полиции и центра «Э» подключились оперативники ФСБ и следователь
Ролики Турдиева с приятелем привлекли внимание после того, как глава Следкома Александр Бастрыкин узнал про существование канала «Жизнь бродяги» в «Телеграме». Контент содержал множество достаточно жестоких избиений. Задержаны и арестованы были несколько молодых людей, часть из них несовершеннолетние. Но до сих пор не найден главный герой — администратор канала Турал.