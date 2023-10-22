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    В Петербурге еще два ареста по мотивам роликов из канала «Жизнь бродяги»

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    Еще два молодых человека арестованы 22 октября в Петербурге по делу о хулиганстве. Они избили прохожего на Ленинском проспекте.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, арестованы Рахимжон Турдиев и несовершеннолетний россиянин по имени Ахмед. По версии следствия, в один из дней середины октября они у 51 дома по Ленинскому проспекту избили 21-летнего петербуржца.

    Оба просили не лишать их свободы, а следствие указало на тот факт, что их действия «фиксировались на камеру, после чего видео было размещено в сети "Интернет" для создания общественного напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку».

    К задержанию арестованных кроме полиции и центра «Э» подключились оперативники ФСБ и следователь ГСУ СК.

    Ролики Турдиева с приятелем привлекли внимание после того, как глава Следкома Александр Бастрыкин узнал про существование канала «Жизнь бродяги» в «Телеграме». Контент содержал множество достаточно жестоких избиений. Задержаны и арестованы были несколько молодых людей, часть из них несовершеннолетние. Но до сих пор не найден главный герой — администратор канала Турал.

    Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном телеграм-канале ведомства 15 октября. Проверка по сообщению о распространении в Сети видео с нападениями детей выходцев из Азербайджана на обычных пешеходов на юге Петербурга вылилась в уголовное дело о хулиганстве. В течение двух дней были задержаны шестеро в возрасте от 16 до 18 лет. Администратор Турал скрылся, его отца и братьев начали проверять за возможное укрывательство. Кроме того, СК заступился за уехавшего на СВО фаната «Зенита» Михаила Турканова, который выступил с видеопорицанием нападений и подвергся интернет-атаке.

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    Комментарии 32

    kolpankolpan22 Окт 2023 в 17:30
    Не позволено,...закрыли в кресты.Срок им будет точно --всем.Не условный.
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 17:22
    Но до сих пор не найден главный герой — администратор канала Турал..... Трясите диаспору по полной
    +0−0
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