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    В лесу под Лугой нашли мертвой женщину, пропавшую после встречи с медведем

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    3 комментария

    В Лужском районе Ленинградской области 21 октября волонтеры обнаружили женщину, которая ушла за грибами неделю назад. Она погибла.

    Как сообщает 47news, тело 65-летней женщины найдено в районе деревни Любочажье.

    «Мы опоздали. Найдена, мертва», — написали её родственники в соцсетях.

    Женщина отправилась за грибами в прошлую субботу, 14 октября. Вечером она позвонила близким и сказала, что её испугал медведь, она бросилась бежать и заблудилась. С тех пор она не выходила на связь. Её искали волонтеры поисково-спасательного объединения «ЛизаАлерт» и отряда «Экстремум», а также все желающие. Они выходили каждый день. В какой-то момент им заметили следы обуви женщины, но собаки не смогли сработать на запах.

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    Комментарии 3

    VKuser27909222 Окт 2023 в 00:01
    Может кто-то объяснить, что за шиза у местного населения вокруг сбора грибов? Вплоть до смертельного исхода ради этой слизи? Почему бы не купить мясо, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, пасту, сыры и прочие молочные продукты, корнеплоды, хлебобулочные изделия, специи, приправы, соусы, и просто приготовить себе качественные блюда по многочисленным рецептам? Зачем рисковать жизнью и здоровьем ради этой сомнительной субстанции?
    +0−0
    Slava_Rossii221 Окт 2023 в 23:59
    Пожилая женщина из деревни на 10 домов, окруженной глухим лесом, где рядом такая же деревня из 2-х домов с говорящим названием "Медвежье", идет в лес одна.
    Казалось бы, а что может произойти!?
    +1−0
    Гость21 Окт 2023 в 23:47
    нашли мертвой женщину
    +0−0
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