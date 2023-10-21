В лесу под Лугой нашли мертвой женщину, пропавшую после встречи с медведем

В Лужском районе Ленинградской области 21 октября волонтеры обнаружили женщину, которая ушла за грибами неделю назад. Она погибла.



Как сообщает 47news, тело 65-летней женщины найдено в районе деревни Любочажье.



«Мы опоздали. Найдена, мертва», — написали её родственники в соцсетях.



Женщина отправилась за грибами в прошлую субботу, 14 октября. Вечером она позвонила близким и сказала, что её испугал медведь, она бросилась бежать и заблудилась. С тех пор она не выходила на связь. Её искали волонтеры поисково-спасательного объединения «ЛизаАлерт» и отряда «Экстремум», а также все желающие. Они выходили каждый день. В какой-то момент им заметили следы обуви женщины, но собаки не смогли сработать на запах.

