На экранах — сказка от режиссера «Метода» про Емелю с Юрием Колокольниковым и Романом Мадяновым

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





26 октября в прокат выходит картина «По щучьему велению» — снятая, конечно, по мотивам русской народной сказки. По сюжету, Емеля поймал щуку, которая обещала исполнить три желания. Два из них он спустил на ветер, а вот третье решил приберечь. Сейчас Емеле вздумалось добиться руки царской дочери Анфисы, и приходится ему действовать самому, без волшебной силы. Зато ему помогает Щука, которая может обернуться обычной девушкой Василисой. Ему предстоит и найти скатерть-самобранку, и познакомиться с Котом-Баюном, и даже отправиться в мрачное царство Кощея.



Режиссер Александр Войтинский снимал не только триллеры вроде «Метода» — но и сказки, такие, как «Дед Мороз: Битва Магов». Так что опыт в жанре у него имеется. Сам он так и говорит о себе: «Я сказочник и считаю, что это главный жанр в кино».



Роль Емели исполнил Никита Кологривый («Пищеблок», «Чикатило»). «Для меня эта роль — открытие своих возможностей. Таких людей — чистых, добрых, беззаботных и отважных — в миру тяжело найти и подглядеть за ними. Антагонистов играть проще», — признался актер. Щукой-Василисой стала Мила Ершова («Беспринципные»), а царевной Анфисой — Алина Алексеева («Последний Богатырь»).



Царя в фильме сыграл Роман Мадянов («Левиафан», «Легенда №17»), а нового персонажа лорда Ротмана — Юрий Колокольников («Игра престолов», «Довод»). Роль Кощея досталась Федору Лаврову («Карамора», «Проект «Анна Николаевна»), сыну Николая Лаврова. Кота-Баюна озвучил Сергей Бурунов («Кибердеревня», «Полицейский с Рублевки»).



В создании CGI-персонажей и спецэффектов помогла команда, которая до этого работала над блокбастером «Конек-Горбунок». Зимнюю часть сказки сняли в Тобольске, а летние сцены — в Тюменской области. Павильонные съемки проходили в Петербурге, на студии «Ленфильм».

6+

Матвей Пирогов

