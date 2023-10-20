    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    200 музыкантов «Новой оперы» и британский дирижер исполнят в Филармонии «Воскресение» Малера

    276
    обсудить

    Монументальная Вторая симфония Густава Малера, получившая название «Воскресение» (так называлось стихотворение, фрагменты которого композитор использовал в последней части), требует особого состава исполнителей. Помимо оркестра, для ее исполнения нужен хор и солисты-вокалисты. 21 октября в Большом зале Филармонии это симфоническое полотно соткут музыканты Московского театра «Новая опера» под руководством британского маэстро Яна Латам-Кёнига.

    Симфонический оркестр Новой Оперы. Дирижер Ян Латам-Кёниг
    Симфонический оркестр Новой Оперы. Дирижер Ян Латам-КёнигФото: Екатерина Христова, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Ян Латам-Кёниг как главный приглашенный дирижер Венской государственной оперы поставил около ста опер. Сотрудничает с Ковент-Гарденом, Оперой Бастилии, а также с оперными театрами Берлина, Гамбурга, Рима, Лиссабона и Сантьяго, записал более 40 дисков. Симфонический оркестр «Новой оперы» не выступал в Филармонии с 1999 года, хотя раньше гостил на петербургской сцене неоднократно.

    Малер работал над Второй симфонией много лет: первая часть родилась в 1888-м, и в ней композитор «хоронит» героя своей Первой симфонии. Две следующие части появились в 1893-м, а финал еще только родился в замыслах в 1894-м, когда автор на похоронах дирижера Ганса фон Бюлова услышал стихотворение Фридриха Клопштока: «Ты воскреснешь, да, воскреснешь ты после сна недолгого». Так, в своем сочинении Малер поднимает вопросы жизни и смерти.

    Начало в 20:00. 6+

    Симфонический оркестр Новой Оперы. Дирижер Ян Латам-Кёниг
    Симфонический оркестр Новой Оперы. Дирижер Ян Латам-КёнигФото: Екатерина Христова, фото предоставлено организаторами

    По теме

    ФилармонияМалер
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close