200 музыкантов «Новой оперы» и британский дирижер исполнят в Филармонии «Воскресение» Малера

Монументальная Вторая симфония Густава Малера, получившая название «Воскресение» (так называлось стихотворение, фрагменты которого композитор использовал в последней части), требует особого состава исполнителей. Помимо оркестра, для ее исполнения нужен хор и солисты-вокалисты. 21 октября в Большом зале Филармонии это симфоническое полотно соткут музыканты Московского театра «Новая опера» под руководством британского маэстро Яна Латам-Кёнига.
Ян Латам-Кёниг как главный приглашенный дирижер Венской государственной оперы поставил около ста опер. Сотрудничает с Ковент-Гарденом, Оперой Бастилии, а также с оперными театрами Берлина, Гамбурга, Рима, Лиссабона и Сантьяго, записал более 40 дисков. Симфонический оркестр «Новой оперы» не выступал в Филармонии с 1999 года, хотя раньше гостил на петербургской сцене неоднократно.
Малер работал над Второй симфонией много лет: первая часть родилась в 1888-м, и в ней композитор «хоронит» героя своей Первой симфонии. Две следующие части появились в 1893-м, а финал еще только родился в замыслах в 1894-м, когда автор на похоронах дирижера Ганса фон Бюлова услышал стихотворение Фридриха Клопштока: «Ты воскреснешь, да, воскреснешь ты после сна недолгого». Так, в своем сочинении Малер поднимает вопросы жизни и смерти.
Начало в 20:00. 6+