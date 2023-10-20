Арабо-израильский конфликт аукнулся полицейским в Петербурге

Усиление ввели в ГУ МВД Петербурга и области вслед за Москвой из-за войны на Ближнем Востоке.



Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, весь личный состав переведен на несение службы по 12 часов и без выходных. Из объяснений, сотрудники должны быть внимательны к возможным межнациональным конфликтам. Причем связано это с событиями на Ближнем Востоке и арабо-израильским конфликтом.

Сутками ранее усиленный режим несения службы был введен для полиции Москвы.

В Петербурге, отметим, оснований для волнений из-за событий на Ближнем Востоке пока никаких нет.