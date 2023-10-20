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    Арабо-израильский конфликт аукнулся полицейским в Петербурге

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    28 комментариев

    Усиление ввели в ГУ МВД Петербурга и области вслед за Москвой из-за войны на Ближнем Востоке.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, весь личный состав переведен на несение службы по 12 часов и без выходных. Из объяснений, сотрудники должны быть внимательны к возможным межнациональным конфликтам. Причем связано это с событиями на Ближнем Востоке и арабо-израильским конфликтом.

    Сутками ранее усиленный режим несения службы был введен для полиции Москвы.

    В Петербурге, отметим, оснований для волнений из-за событий на Ближнем Востоке пока никаких нет.

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    Комментарии 28

    Гость20 Окт 2023 в 14:57
    Сомневаюсь что еврей или араб что натворит, от своих можно ожидать подстав всему подряд и везде .
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 14:49
    А кто оплатит банкет, ХАМАС или ЦА'АЛ?)
    +1−0
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