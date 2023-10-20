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    Девочка кричала и плакала в квартире в Петрозаводске, но дело не в истязаниях

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    4 комментария

    Истошные крики ребенка напугали жителей многоквартирного дома в Петрозаводске. Видео опубликовали в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», после чего правоохранители организовали проверку. Ее результаты стали известны 20 октября.

    Оказывается, ребенка никто не бил, но «мучил» другим жестоким способом. На видео слышно, как ребенок плачет и кричит, у него истерика. Изредка его перебивают голоса взрослых. При этом видео снято из дома напротив того, откуда доносятся крики.

    Автор: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск

    Соседи напугались, что в квартире может происходить нечто ужасное. «Очень часто просто душераздирающе кричит маленький ребенок и его мать, слышен грохот на весь двор. <…> Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон. Очень прошу что-нибудь предпринять, пока она его не убила», — пишет женщина, которая опубликовала ролик. В итоге жительница заявила в полицию.

    К выяснению обстоятельств подключились следователи, прокуратура и детский омбудсмен.

    Как сообщила полиция Карелии, в квартире проживает семья с двумя детьми. Вечером 18 октября мама укладывала детей спать, однако младшая потребовала включить ей мультики. Девочка получила отказ, что и привело к истерике. Впрочем, проверка семьи все еще продолжается, уточнили в полиции.

    Недавно петербуржцев напугал крик ребенка из окна на проспекте Металлистов. 4-летняя девочка звала на помощь и говорила, что не ела два дня. Подробности истории читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 3

    Гость20 Окт 2023 в 14:59
    на учет девочку и родителей в психдиспансер....все и пройдет
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 14:54
    Что там было мы не знаем, но лучше с ранних лет поставить на учет и родителей тоже. Вот у Тепляковых никто не кричит
    +0−0
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