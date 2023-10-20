Девочка кричала и плакала в квартире в Петрозаводске, но дело не в истязаниях

Истошные крики ребенка напугали жителей многоквартирного дома в Петрозаводске. Видео опубликовали в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», после чего правоохранители организовали проверку. Ее результаты стали известны 20 октября.

Оказывается, ребенка никто не бил, но «мучил» другим жестоким способом. На видео слышно, как ребенок плачет и кричит, у него истерика. Изредка его перебивают голоса взрослых. При этом видео снято из дома напротив того, откуда доносятся крики.