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    За быструю оплату штрафа на платной парковке могут ввести скидку. Это право дадут регионам

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    8 комментариев

    Петербургское «Яблоко» получило ответ из Госдумы на предложение ввести 50-процентную скидку за быструю оплату штрафа на платной парковке. Там сообщили, что уже есть проект, который даст такое право регионам.

    Как стало известно «Фонтанке», запрос на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина отправлял руководитель фракции в петербургском ЗакСе Александр Шишлов. Он отмечал, что за 2022 год 17% штрафов за неоплату парковки опять же не были оплачены. В то же время с 2014 года есть практика предоставления «скидки» в 50% на штраф за нарушения правил ПДД в первые 20 дней после его выставления. Это стимулирует оплату и снижает нагрузку на приставов-исполнителей, которым приходится взыскивать все не уплаченное в добровольном порядке. Фракция считает, что эту меру надо распространить и на платную парковку, однако регионы лишены возможности самостоятельно принимать такое решение. В связи с этим Шишлов просит спикера Госдумы рассмотреть возможность внесения изменений в КоАП, которые позволят субъектам федерации устанавливать оплату штрафа в льготный период.

    В ответе комитета Госдумы по законодательству говорится, что эти изменения уже учтены в проекте нового КоАП, который готовится к внесению правительством РФ. Самостоятельный же законопроект требует предварительного согласования от кабинета министров и Минюста, а также обсуждения с органами исполнительной власти. Если согласование будет получено, комитет Госдумы может его поддержать. По данным «Фонтанки», разработкой соответствующего законопроекта занимаются члены петербургской фракции «Яблоко» Александр Шишлов и Борис Вишневский.

    С начала 2023 года приставы в Петербурге взыскали около полумиллиона рублей штрафов за неоплату парковки, производств возбуждено на 2,3 млн. В бюджете Петербурга на 2023 год закладывали полтора миллиарда рублей за счет этих штрафов, на 2024-й — 2 млрд. На исполнение этих планов влияет не только дисциплина автомобилистов, но и регулярные общегородские сбои в информационных системах, которые затрагивают и систему оплаты парковки и на время которых парконы перестают фиксировать нарушения.

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    Комментарии 8

    _ixform20 Окт 2023 в 14:10
    платите все
    платите дружно
    платите вдумчиво, всерьёз
    +0−0
    vityunja20 Окт 2023 в 13:58
    На наших чиновников только президент надавить может.Скидки мимо пролетят.
    +0−0
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