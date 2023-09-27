Приставы рассказали, где живут самые заядлые неплательщики за парковку в Петербурге

С начала 2023 года судебные приставы взыскали с жителей Петербурга более полумиллиона рублей штрафов за нарушения правил платной парковки. Всего же возбуждено исполнительных производств на несколько миллионов рублей.



В этом году петербургские приставы возбудили 770 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил пользования платной парковкой, сообщает 27 сентября пресс-служба УФССП Петербурга. Общая сумма штрафов составила более 2,3 миллиона рублей. Один штраф при этом равен 3 000 рублей. Чаще всего за нарушения правил платной парковки штрафуют жителей Выборгского, Невского и Фрунзенского районов Петербурга, отмечают приставы.