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    Приставы рассказали, где живут самые заядлые неплательщики за парковку в Петербурге

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    7 комментариев

    С начала 2023 года судебные приставы взыскали с жителей Петербурга более полумиллиона рублей штрафов за нарушения правил платной парковки. Всего же возбуждено исполнительных производств на несколько миллионов рублей.

    В этом году петербургские приставы возбудили 770 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил пользования платной парковкой, сообщает 27 сентября пресс-служба УФССП Петербурга. Общая сумма штрафов составила более 2,3 миллиона рублей. Один штраф при этом равен 3 000 рублей. Чаще всего за нарушения правил платной парковки штрафуют жителей Выборгского, Невского и Фрунзенского районов Петербурга, отмечают приставы.

    На сегодняшний день судебные приставы взыскали с нарушителей в пользу городского бюджета 0,5 миллиона рублей. Сейчас на исполнении ведомства находятся около 120 производств за неоплаченную парковку на сумму 357 тысяч рублей.

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    ПетербургПлатная парковкаШтрафыCудебные приставы
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    Комментарии 7

    Гость27 Сен 2023 в 12:53
    Зато забыли про налоги на дождь, солнце, ветер, снег, град и миллиметры ртутного столба. Но это пока...
    +0−0
    Danik27 Сен 2023 в 12:51
    0.5 миллиона смотрится, конечно, солиднее, чем 500 тысяч штрафов по 3 тыр с машины.
    Интересны не только доходы бюджета, но и расходы на эту муть!!!
    Разметка, паркоматы, паркетеры, машины, бензин, водители, чинуши, судьи. Сколько это стоит?
    Возня вокруг этого стоит чего-нибудь, кроме испорченного имиджа губера и его команды?
    Правда, про испорченный имидж этого копателя 60-80 станций метро и говорить трудно! Он просто давно уже ниже плинтуса.
    Да и люди как потратились на шлагбаумы, ворота, треугольники, засовы, приведы, замки. Есть, поавда, огромный плюс. Стали узнавать друг друга жильцы, организовали чаты и сообщества.
    Власть это должно беспокоить!)))
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 12:47
    Новый порядок. Ничего, наши деды в блокаду выстояли, выстоим и мы///
    +0−1
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