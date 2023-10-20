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    Трех человек привезли в петербургскую больницу с отравлением грибами

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    10 комментариев

    Двух женщин и мужчину привезли за ночь в НИИ Скорой помощи после отравления грибами.

    Первыми из квартиры на улице Руставели около часа ночи скорая доставила пару, 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, стало известно «Фонтанке» 20 октября. По предварительной информации, пострадавшие рассказали, что отравились около десяти вечера. Предположительно пара употребила бледные поганки. Обстоятельства устанавливаются. После оказания медпомощи их отпустили домой.

    А около пяти утра с Комендантского проспекта привезли 46-летнюю женщину. Её состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшая уверяла, что съела на ужин пирог с грибами. Ей пришлось переночевать в больнице.

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    Комментарии 10

    Гость20 Окт 2023 в 12:42
    Хороший урожай грибов.....кушете на здоровье,закусывайте...
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:04
    это просто Нет не просто чудо
    +0−0
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