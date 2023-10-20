Трех человек привезли в петербургскую больницу с отравлением грибами

Двух женщин и мужчину привезли за ночь в НИИ Скорой помощи после отравления грибами.



Первыми из квартиры на улице Руставели около часа ночи скорая доставила пару, 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, стало известно «Фонтанке» 20 октября. По предварительной информации, пострадавшие рассказали, что отравились около десяти вечера. Предположительно пара употребила бледные поганки. Обстоятельства устанавливаются. После оказания медпомощи их отпустили домой.



А около пяти утра с Комендантского проспекта привезли 46-летнюю женщину. Её состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшая уверяла, что съела на ужин пирог с грибами. Ей пришлось переночевать в больнице.

