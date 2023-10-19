Школьника, который трижды ударил ножом одноклассника на уроке, отправили в СИЗО в Ижевске. Все дело в воспитании

Суд в Ижевске принял решение отправить в следственный изолятор 14-летнего школьника, который пытался зарезать одноклассника. Против него сыграл характер.



О решении на два месяца арестовать подростка 19 октября сообщает пресс-служба судов Удмуртии. Школьника обвиняют в попытке убить одноклассника — два дня назад прямо на уроке он трижды ранил его ножом.

Суд познакомился с молодым человеком и пришел к выводу, что другие меры пресечения не могут гарантировать надлежащее поведение юноши. Суду пришлось учитывать сведения о личности обвиняемого и тот факт, что принимаемые его родителями «меры воспитательного воздействия должного влияния на него не оказали».