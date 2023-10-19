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    Школьника, который трижды ударил ножом одноклассника на уроке, отправили в СИЗО в Ижевске. Все дело в воспитании

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    12 комментариев

    Суд в Ижевске принял решение отправить в следственный изолятор 14-летнего школьника, который пытался зарезать одноклассника. Против него сыграл характер.

    О решении на два месяца арестовать подростка 19 октября сообщает пресс-служба судов Удмуртии. Школьника обвиняют в попытке убить одноклассника — два дня назад прямо на уроке он трижды ранил его ножом.

    Суд познакомился с молодым человеком и пришел к выводу, что другие меры пресечения не могут гарантировать надлежащее поведение юноши. Суду пришлось учитывать сведения о личности обвиняемого и тот факт, что принимаемые его родителями «меры воспитательного воздействия должного влияния на него не оказали».

    Пострадавший в больнице, угрозы его жизни нет.

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    ИжевскШкольник с ножом
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    Комментарии 12

    Гость19 Окт 2023 в 22:55
    Все дело в воспитании

    Совершенно верно, поэтому в наших лучших университетах педагогов-воспитателей не было и нет. Вот они и выпускают невоспитанных специалистов, а те учат школьников.
    +0−0
    Slava_Rossii219 Окт 2023 в 22:23
    Мне больше интересно, школа собирается выплачивать пострадавшему и его родителям за небезопасную образовательную услугу и моральный вред?
    +1−0
    Гость19 Окт 2023 в 21:39
    Срочно Бастрыкина!
    +0−0
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