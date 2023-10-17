В Ижевске школьник трижды ударил ножом одноклассника прямо во время урока

В Ижевске возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Все случилось в одной из местных школ прямо во время урока, сообщает 17 октября СУ СК РФ по Удмуртской Республике.



«По данным следствия, 17 октября 2023 года 14-летний учащийся восьмого класса во время урока нанес три ножевых ранения однокласснику. Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении СК.



О состоянии пострадавшего ребенка рассказала вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Ее цитирует РИА Новости.

