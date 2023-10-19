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    Самосвал и легковая встретились лоб в лоб на Киссоловском шоссе. Есть пострадавший

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    4 комментария
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    Серьезная авария с участием большегруза произошла утром 19 октября во Всеволожском районе Ленобласти. Одного из участников из машины доставали спасатели.

    В 9:05 четверга спасателям поступила информация о ДТП на Киссоловском шоссе, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское СП». Столкнулись самосвал Mercedes и легковой автомобиль. Судя по фото, встреча была лобовой, и легковой от удара сильно смяло переднюю часть.

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    В результате ДТП пострадал один человек. Спасатели деблокировали его из машины и передали сотрудникам скорой помощи.

    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское»
    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское»

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    Комментарии 4

    Гость19 Окт 2023 в 16:19
    Строительство автострад можно ускорить
    +0−0
    DEMOMON19 Окт 2023 в 15:28
    Что за машинка-то была?
    +0−0
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