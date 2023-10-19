Самосвал и легковая встретились лоб в лоб на Киссоловском шоссе. Есть пострадавший

Серьезная авария с участием большегруза произошла утром 19 октября во Всеволожском районе Ленобласти. Одного из участников из машины доставали спасатели.
В 9:05 четверга спасателям поступила информация о ДТП на Киссоловском шоссе, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское СП». Столкнулись самосвал Mercedes и легковой автомобиль. Судя по фото, встреча была лобовой, и легковой от удара сильно смяло переднюю часть.
В результате ДТП пострадал один человек. Спасатели деблокировали его из машины и передали сотрудникам скорой помощи.