Чтобы Светлана Геннадьевна не увидела. В Петербурге заложили парк для электробусов

В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов, руководители транспортных ведомств и предприятий города, а также руководитель Росприроднадзора — главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова. Она отметила, что в общероссийской статистике Петербург занимает 50-е место по выбросу загрязняющих веществ. Обновление подвижного состава, как она надеется, позволит городу выпасть из первой сотни. «И Светлана Геннадьевна не увидит вас в статотчетности даже в маленькой сноске», — добавила она.

В Петербурге состоялась церемония начала строительства автобусного парка на Ржевке. Здесь будут размещать исключительно электробусы.

Первая очередь парка будет введена в 2024 году, вторая — в 2026 году, всего парк сможет вместить 400 машин. Рядом находится электроподстанция «Ржевская», от которой можно будет запитать необходимую для парка инфраструктуру. В нем будут обслуживать электробусы с ночной зарядкой.

«Фонтанка» рассказывала, что подрядчиком по строительству парка является «Геоизол», стоимость контракта более 11 млрд рублей. В следующем году город намерен закупить сотню электробусов. На следующий год в бюджет заложили миллиард рублей, что говорит о лизинговой форме закупки.

Интервью с главой петербургского комтранса в том числе об электробусах — читайте здесь, а рассказ заместителя мэра Москвы об опыте их использования — здесь.