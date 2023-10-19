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    Чтобы Светлана Геннадьевна не увидела. В Петербурге заложили парк для электробусов

    2020
    7 комментариев

    В Петербурге состоялась церемония начала строительства автобусного парка на Ржевке. Здесь будут размещать исключительно электробусы.

    В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов, руководители транспортных ведомств и предприятий города, а также руководитель Росприроднадзора — главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова. Она отметила, что в общероссийской статистике Петербург занимает 50-е место по выбросу загрязняющих веществ. Обновление подвижного состава, как она надеется, позволит городу выпасть из первой сотни. «И Светлана Геннадьевна не увидит вас в статотчетности даже в маленькой сноске», — добавила она.

    Фото: РГИС
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    Первая очередь парка будет введена в 2024 году, вторая — в 2026 году, всего парк сможет вместить 400 машин. Рядом находится электроподстанция «Ржевская», от которой можно будет запитать необходимую для парка инфраструктуру. В нем будут обслуживать электробусы с ночной зарядкой.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» рассказывала, что подрядчиком по строительству парка является «Геоизол», стоимость контракта более 11 млрд рублей. В следующем году город намерен закупить сотню электробусов. На следующий год в бюджет заложили миллиард рублей, что говорит о лизинговой форме закупки.

    Интервью с главой петербургского комтранса в том числе об электробусах — читайте здесь, а рассказ заместителя мэра Москвы об опыте их использования — здесь.

    Фото: РГИС

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    Электробусы
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    Комментарии 7

    Гость19 Окт 2023 в 16:16
    а чего тетка в детстве к логопеду не ходила
    дайте ей бюджетных денег - пускай сходит
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 16:11
    Стесняюсь спросить. Кто такая Светлана Геннадьевна ?
    +0−0
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