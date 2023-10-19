    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, сев

    758мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.37eur102.91

    Редкого рыболова, спасенного в Ленобласти, надеются отпустить на зимовку

    977
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Скопа, спасенная рыбаками в Выборгском районе Ленобласти, обзавелась личным лечащим врачом. Птицу надеются быстро вылечить, чтобы она успела улететь на зимовку. Иначе пернатого рыболова придется содержать до весны.

    В четверг, 19 октября, петербургские ветеринары закончат курс антибиотиков для краснокнижной скопы, едва не погибшей из-за болезнетворных бактерий, рассказал 47news автор канала «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков 18 октября. Обессиленную птицу рыбаки нашли на реке Вуоксе в районе Светогорска 5 октября: она лежала на воде, не в силах подняться. При беглом осмотре убедились, что крылья целы, и для дальнейшего обследования обратились к ветеринарам из Петербурга. В клинике выяснилось, что в зобе у скопы расплодились бактерии, и птице прописали антибиотики.

    «Когда везли в клинику, сидел на руках, как курица. Сейчас порхает по клетке», — отметил Глазков. Питается птица хорошо: ест по 4 рыбины в сутки. Теперь ветеринары должны заключить, можно ли выпустить ее на волю по окончании курса. По словам биолога, в идеале это нужно сделать сейчас, чтобы «речной орел» успел набрать жирка для долгого перелета — зимуют скопы в Южной Африке. Если не выпустить птицу до ледостава, придется держать ее в клинике до весны.

    Скопа занесена в Красную книгу России. В Ленинградской области их гнездится всего 40 пар, и еще одна обитает в Юнтоловском заказнике Петербурга.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЛенинградская областьПтицыЖивотныеПавел Глазков
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость19 Окт 2023 в 00:44
    Куда спешить, реабилитацию надо пройти! Жалко что ли по 4 рыбёшки в день, до весны?!
    ((с) Скопа..)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close