Редкого рыболова, спасенного в Ленобласти, надеются отпустить на зимовку

В четверг, 19 октября, петербургские ветеринары закончат курс антибиотиков для краснокнижной скопы, едва не погибшей из-за болезнетворных бактерий, рассказал 47news автор канала «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков 18 октября. Обессиленную птицу рыбаки нашли на реке Вуоксе в районе Светогорска 5 октября: она лежала на воде, не в силах подняться. При беглом осмотре убедились, что крылья целы, и для дальнейшего обследования обратились к ветеринарам из Петербурга. В клинике выяснилось, что в зобе у скопы расплодились бактерии , и птице прописали антибиотики.

«Когда везли в клинику, сидел на руках, как курица. Сейчас порхает по клетке», — отметил Глазков. Питается птица хорошо: ест по 4 рыбины в сутки. Теперь ветеринары должны заключить, можно ли выпустить ее на волю по окончании курса. По словам биолога, в идеале это нужно сделать сейчас, чтобы «речной орел» успел набрать жирка для долгого перелета — зимуют скопы в Южной Африке. Если не выпустить птицу до ледостава, придется держать ее в клинике до весны.

Скопа занесена в Красную книгу России. В Ленинградской области их гнездится всего 40 пар, и еще одна обитает в Юнтоловском заказнике Петербурга.