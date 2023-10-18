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    Водителя Dodge, устроившего пьяное ДТП с погибшим на Выборгском шоссе, отправили в колонию

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    Суд вынес приговор водителю автомобиля, который минувшей зимой сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП в Выборгском районе Петербурга. Погиб один человек, еще один получил травмы.

    ДТП случилось вечером 25 декабря 2022 года у дома 369, корпус 6, по Выборгскому шоссе. Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, следовал по шоссе на автомобиле Dodge Caliber от Вокзальной улицы в сторону дороги в Каменку, сообщает 18 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 369 он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей там LADA Priora. Сообщалось, что водитель «Доджа» пошел на разворот, не пропустив встречку.

    В результате аварии 31-летний мужчина, ехавший в «Ладе», от полученных травм скончался на месте. Пассажира «Доджа» доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

    Суд признал водителя Dodge виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

    Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

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    Комментарии 6

    Гость18 Окт 2023 в 14:28
    Ну какая колония поселения???? это издевательство над погибшим и пострадавшим. Только реальная зона! лишение прав на 2,5 года...вы серьезно??? ... после освобождения с зоны, лишение прав на 5 лет!!! а то что получается, вышел права получил и погнал опять ...
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 14:18
    А где Ефремов?
    +0−0
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