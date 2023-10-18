Водителя Dodge, устроившего пьяное ДТП с погибшим на Выборгском шоссе, отправили в колонию

Суд вынес приговор водителю автомобиля, который минувшей зимой сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП в Выборгском районе Петербурга. Погиб один человек, еще один получил травмы.
ДТП случилось вечером 25 декабря 2022 года у дома 369, корпус 6, по Выборгскому шоссе. Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, следовал по шоссе на автомобиле Dodge Caliber от Вокзальной улицы в сторону дороги в Каменку, сообщает 18 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 369 он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей там LADA Priora. Сообщалось, что водитель «Доджа» пошел на разворот, не пропустив встречку.
В результате аварии 31-летний мужчина, ехавший в «Ладе», от полученных травм скончался на месте. Пассажира «Доджа» доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Суд признал водителя Dodge виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.