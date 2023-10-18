Водителя Dodge, устроившего пьяное ДТП с погибшим на Выборгском шоссе, отправили в колонию

Суд вынес приговор водителю автомобиля, который минувшей зимой сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП в Выборгском районе Петербурга. Погиб один человек, еще один получил травмы.



ДТП случилось вечером 25 декабря 2022 года у дома 369, корпус 6, по Выборгскому шоссе. Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, следовал по шоссе на автомобиле Dodge Caliber от Вокзальной улицы в сторону дороги в Каменку, сообщает 18 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 369 он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей там LADA Priora. Сообщалось, что водитель «Доджа» пошел на разворот, не пропустив встречку.