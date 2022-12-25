Смертельное ДТП на Выборгском шоссе. Пьяный собрал несколько машин

Смертельное ДТП произошло вечером 25 декабря в Парголово — на Выборгском шоссе, у дома 369, корпус 6, что рядом с поворотом на дорогу на Каменку.
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, по предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля. Пассажир одной из машин получил травмы, несовместимые с жизнью.
Предполагаемый виновник ДТП задержан. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают сотрудники ГСУ ГУ МВД.
Из-за аварии образовались пробки в обе стороны.