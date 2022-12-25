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    Смертельное ДТП на Выборгском шоссе. Пьяный собрал несколько машин

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    Смертельное ДТП произошло вечером 25 декабря в Парголово — на Выборгском шоссе, у дома 369, корпус 6, что рядом с поворотом на дорогу на Каменку.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, по предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля. Пассажир одной из машин получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Предполагаемый виновник ДТП задержан. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают сотрудники ГСУ ГУ МВД.

    Из-за аварии образовались пробки в обе стороны.

    Фото: Экстренный вызов Санкт-Петербург

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