К смертельной аварии с тремя машинами на Выборгском шоссе привел пьяный разворот

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вечером 25 декабря в Выборгском районе Петербурга. В столкновении трех машин один пассажир погиб, еще один получил травмы.



ДТП произошло в 18:20 у дома 369 по Выборгскому шоссе. Пьяный 34-летний уроженец Волгоградской области на автомобиле Dodge Caliber пошел на разворот, не пропустив ехавшую во встречном направлении LADA Priora под управлением 30-летнего водителя, и столкнулся с ней, сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Лада» столкнулась также с попутным KIA Rio, за рулем которого был 43-летний мужчина.