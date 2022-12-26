К смертельной аварии с тремя машинами на Выборгском шоссе привел пьяный разворот

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вечером 25 декабря в Выборгском районе Петербурга. В столкновении трех машин один пассажир погиб, еще один получил травмы.
ДТП произошло в 18:20 у дома 369 по Выборгскому шоссе. Пьяный 34-летний уроженец Волгоградской области на автомобиле Dodge Caliber пошел на разворот, не пропустив ехавшую во встречном направлении LADA Priora под управлением 30-летнего водителя, и столкнулся с ней, сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Лада» столкнулась также с попутным KIA Rio, за рулем которого был 43-летний мужчина.
В результате ДТП 31-летний пассажир «Приоры» от полученных травм скончался на месте, а 34-летнего пассажира «Доджа» госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водителя «Доджа» задержали. Известно, что за 2022 год он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Похожая авария произошла часом ранее на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда. Там водитель Volkswagen Jetta повернул налево, где это запрещено, и собрал две встречные машины. В одной из них погиб водитель.