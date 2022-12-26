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    Момент смертельного ДТП на перекрестке Софийской и Грузового попал на видео

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Столкновение трех машин во Фрунзенском районе Петербурга вечером 25 декабря, унесшее жизнь одного из водителей, попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. К аварии привел поворот, нарушающий требования знаков и светофора.

    В 17:33 воскресенья на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда 36-летний водитель Volkswagen Jetta, ехавший от КАД в сторону Дунайского проспекта, стал поворачивать налево на Грузовой и столкнулся с ехавшим во встречном направлении Volkswagen Polo под управлением 34-летнего мужчины, сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Поло» столкнулся еще и с Mercedes GL500.

    На записи, опубликованной этим утром в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что поворот налево на этом перекрестке для «Джетты» был запрещен: знаки разрешают движение только прямо и направо. Кроме того, автомобиль подъезжает к стоп-линии, когда на светофоре уже загорается красный, но водитель все равно выезжает на перекресток. «Когда едем со стороны КАД, красный загорается раньше, поворот налево запрещён, но некоторые думают, что у встречного потока тоже красный, и хотят проскочить, но не всегда получается!» — отмечает в комментариях участник группы Максим.

    В результате аварии водителя «Поло» госпитализировали с серьезными травмами, а позже он скончался от них в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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