Момент смертельного ДТП на перекрестке Софийской и Грузового попал на видео

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Столкновение трех машин во Фрунзенском районе Петербурга вечером 25 декабря, унесшее жизнь одного из водителей, попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. К аварии привел поворот, нарушающий требования знаков и светофора.

В 17:33 воскресенья на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда 36-летний водитель Volkswagen Jetta, ехавший от КАД в сторону Дунайского проспекта, стал поворачивать налево на Грузовой и столкнулся с ехавшим во встречном направлении Volkswagen Polo под управлением 34-летнего мужчины, сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Поло» столкнулся еще и с Mercedes GL500.

На записи, опубликованной этим утром в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что поворот налево на этом перекрестке для «Джетты» был запрещен: знаки разрешают движение только прямо и направо. Кроме того, автомобиль подъезжает к стоп-линии, когда на светофоре уже загорается красный, но водитель все равно выезжает на перекресток. «Когда едем со стороны КАД, красный загорается раньше, поворот налево запрещён, но некоторые думают, что у встречного потока тоже красный, и хотят проскочить, но не всегда получается!» — отмечает в комментариях участник группы Максим.