Участник тройного ДТП на Софийской скончался в больнице

Один из участников тройного ДТП на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда скончался в НИИ Джанелидзе от полученных травм. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 26 декабря. По факту аварии возбуждено уголовное дело.



Погибший — 34-летний мужчина. Он передвигался на «Фольксвагене Поло», в который врезался «Фольксваген Джетта» под управлением 36-летнего гражданина Белоруссии. В ДТП также участвовал «Мерседес», в салоне никто не пострадал.

Накануне «Фонтанка» публиковала фото с места аварии.