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    Участник тройного ДТП на Софийской скончался в больнице

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    Один из участников тройного ДТП на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда скончался в НИИ Джанелидзе от полученных травм. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 26 декабря. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

    Погибший — 34-летний мужчина. Он передвигался на «Фольксвагене Поло», в который врезался «Фольксваген Джетта» под управлением 36-летнего гражданина Белоруссии. В ДТП также участвовал «Мерседес», в салоне никто не пострадал.

    Накануне «Фонтанка» публиковала фото с места аварии.

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