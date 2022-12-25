В ДТП на Софийской у «Пассата» вырвало двигатель

Пробку на Софийской улице вечером 25 декабря собрало ДТП, случившееся у перекрёстка с Грузовым проездом.
Столкнулись «Фольксваген Поло» и «Пассат B6», у которого от удара вырвало то ли двигатель, то ли АКПП, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Поло» пытался проскочить на мигающий оранжевый, «Пассат» пошёл на разворот, где он запрещён. Вот и встретились», - рассказывает Степан. «Замес там знатный, - добавляет Олег. - На встречной стороне дороги перед перекрёстком 5 или 6 машин паровозиком».
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.