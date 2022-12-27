Водителя, устроившего «пьяное» ДТП с погибшим на Выборгском шоссе, отправили под арест

В Петербурге избрали меру пресечения водителю Dodge, который допустил столкновение с двумя машинами в Выборгском районе города вечером 25 декабря. В аварии погиб один человек и еще один получил травмы.

Предварительно следствие установило, что водитель автомобиля Dodge Caliber, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по Выборгскому шоссе от Вокзальной улицы в сторону дороги в Каменку на скорости порядка 60 км/ч. Около 18:20 он, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с ехавшим в его полосе с меньшей скоростью KIA Rio, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Priora, сообщает 27 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что водитель Dodge пошел на разворот.