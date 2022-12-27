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    Водителя, устроившего «пьяное» ДТП с погибшим на Выборгском шоссе, отправили под арест

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    В Петербурге избрали меру пресечения водителю Dodge, который допустил столкновение с двумя машинами в Выборгском районе города вечером 25 декабря. В аварии погиб один человек и еще один получил травмы.

    Предварительно следствие установило, что водитель автомобиля Dodge Caliber, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по Выборгскому шоссе от Вокзальной улицы в сторону дороги в Каменку на скорости порядка 60 км/ч. Около 18:20 он, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с ехавшим в его полосе с меньшей скоростью KIA Rio, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Priora, сообщает 27 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что водитель Dodge пошел на разворот.

    В результате ДТП пассажир LADA от полученных травм скончался на месте. Пострадал пассажир Dodge, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

    В отношении водителя Dodge Caliber возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие ходатайствовало в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый и его защитник мотивированных возражений не представили. Автомобилист пояснил, что согласен с доводами следствия и осознает ответственность за содеянное. Суд постановил арестовать его до 25 февраля.

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    ДТППьяный водитель
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