РПЦ отреагировала на банкноту без креста и обещание ее доработать

Русская православная церковь выступает за то, чтобы православный крест был естественной частью государственной символики страны. Об этом 18 октября в своем Telegram-канале написал представитель РПЦ Владимир Легойда.



Легойда поддержал решение Банка России о доработке дизайна банкноты номиналом 1000 рублей. Ранее Центробанк объявил о приостановке выпуска купюр из-за отсутствия креста на изображении Дворцовой церкви Казанского кремля и последовавшей реакции общественности.

«Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий», — отметил представитель РПЦ.