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    РПЦ отреагировала на банкноту без креста и обещание ее доработать

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    11 комментариев

    Русская православная церковь выступает за то, чтобы православный крест был естественной частью государственной символики страны. Об этом 18 октября в своем Telegram-канале написал представитель РПЦ Владимир Легойда.

    Легойда поддержал решение Банка России о доработке дизайна банкноты номиналом 1000 рублей. Ранее Центробанк объявил о приостановке выпуска купюр из-за отсутствия креста на изображении Дворцовой церкви Казанского кремля и последовавшей реакции общественности.

    «Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий», — отметил представитель РПЦ.

    Центробанк показал обновленные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей в начале недели.

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    Комментарии 11

    Гость18 Окт 2023 в 13:53
    Торгуем в церквях, торгуем церквями, всё закономерно.
    +0−0
    AVasil18 Окт 2023 в 13:50
    Православным — крест.
    Правоверным — полумесяц.
    А остальным? ...?
    +0−0
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