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    В Шушарах водитель такси вместо размена денег решил изнасиловать пассажирку

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    18 комментариев

    Утренняя поездка в такси для одной из двух пассажирок закончилась изнасилованием. По данным «Фонтанки», всё произошло около 7 часов утра 18 октября.

    По предварительной информации, женщина сообщила в правоохранительные органы, что водитель такси Kia Cerato привез ее с подругой к дому в Шушарах. Однако вышла только одна из дам, со второй таксист отправился на АЗС, чтобы разменять деньги, где, со слов подруги, изнасиловал ее знакомую. Как только всё закончилось, таксист выбросил женщину из авто и уехал.

    Полиция проверяет информацию. Заявление пострадавшая пока не написала.

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    ИзнасилованиеТаксистШушары
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    Комментарии 18

    27415834518 Окт 2023 в 13:59
    Имя таксиста Иван?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:38
    Скоро похолодает и пойдут истории из теплых подъездов и предбанников, из подсобок и сараев ,ведь под мостами и на скамьях холодно.
    +0−1
    Гость18 Окт 2023 в 13:37
    на что будут ставки?
    +0−0
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