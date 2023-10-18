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    Трассу М-10 «Россия» дважды полностью перекроют у Красного Бора

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    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Монтажные работы дважды перекроют движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти в ночь на четверг, 19 октября. На участке будут демонтировать и монтировать П-образную металлическую опору и размещенные на ней дорожные знаки.

    С 0:15 до 0:50 и с 2:15 до 2:50 19 октября на 670-м километре автодороги М-10, в районе посёлка Красный Бор, будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом участке трассы всего 4 полосы — по две в каждом направлении. Перекрытие продлится не более 35 минут. Движение на месте будут регулировать экипажи ГИБДД.

    Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности во время демонтажа и монтажа ригеля конструкции. Работы ведутся в рамках реконструкции М-10, которая включает строительство путепровода с направленными съездами. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьТрасса М-10 РоссияПерекрытия движения
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    Комментарии 1

    Гость18 Окт 2023 в 13:09
    Если это для расширения то ок
    +0−0
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