Трассу М-10 «Россия» дважды полностью перекроют у Красного Бора

Монтажные работы дважды перекроют движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти в ночь на четверг, 19 октября. На участке будут демонтировать и монтировать П-образную металлическую опору и размещенные на ней дорожные знаки.
С 0:15 до 0:50 и с 2:15 до 2:50 19 октября на 670-м километре автодороги М-10, в районе посёлка Красный Бор, будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом участке трассы всего 4 полосы — по две в каждом направлении. Перекрытие продлится не более 35 минут. Движение на месте будут регулировать экипажи ГИБДД.
Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности во время демонтажа и монтажа ригеля конструкции. Работы ведутся в рамках реконструкции М-10, которая включает строительство путепровода с направленными съездами. Выполнит их