Следком ищет, что подтолкнуло к гибели 11-летнего на юго-западе Петербурга

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели пятиклассника, госпитализированного из Кировского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 октября.



Скорая увезла 11-летнего школьника с асфиксией из квартиры в Дачном вечером в минувшую субботу. Мальчик был в крайне тяжёлом состоянии, на следующий день он скончался, несмотря на усилия врачей.

По предварительным данным, незадолго до гибели ребёнок ссорился с матерью из-за мобильного телефона. Женщина воспитывала сына одна, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов семья до случившегося не попадала.