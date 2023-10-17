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    Следком ищет, что подтолкнуло к гибели 11-летнего на юго-западе Петербурга

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    Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели пятиклассника, госпитализированного из Кировского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 октября.

    Скорая увезла 11-летнего школьника с асфиксией из квартиры в Дачном вечером в минувшую субботу. Мальчик был в крайне тяжёлом состоянии, на следующий день он скончался, несмотря на усилия врачей.

    По предварительным данным, незадолго до гибели ребёнок ссорился с матерью из-за мобильного телефона. Женщина воспитывала сына одна, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов семья до случившегося не попадала.

    Мать получила протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Все обстоятельства гибели мальчика следствие выясняет в рамках дела о доведении до самоубийства. Подозреваемого в нём на данный момент нет.

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    Гость17 Окт 2023 в 11:48
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