Следком ищет, что подтолкнуло к гибели 11-летнего на юго-западе Петербурга

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели пятиклассника, госпитализированного из Кировского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 октября.
Скорая увезла 11-летнего школьника с асфиксией из квартиры в Дачном вечером в минувшую субботу. Мальчик был в крайне тяжёлом состоянии, на следующий день он скончался, несмотря на усилия врачей.
По предварительным данным, незадолго до гибели ребёнок ссорился с матерью из-за мобильного телефона. Женщина воспитывала сына одна, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов семья до случившегося не попадала.
Мать получила протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Все обстоятельства гибели мальчика следствие выясняет в рамках дела о доведении до самоубийства. Подозреваемого в нём на данный момент нет.