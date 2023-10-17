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    Шойгу: оборонке разрешили использовать все резервы для выпуска артиллерии

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    Российское правительство предоставило оборонной промышленности права по использовать всех резервов для увеличения производства артиллерийский систем. Об этом во вторник, 17 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по перспективам и увеличению производства ствольной артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Глава военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов к ним в условиях спецоперации.

    «Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — сказал он.

    Также Шойгу добавил, что российское правительство разрешило оборонной промышленности «использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности.

    По его словам, Минобороны еще упростило процедуру заключения контрактов, уменьшило объем испытаний и требований к выбору комплектующих изделий.

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    Сергей ШойгуАртиллерияОборонная промышленность
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