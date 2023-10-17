Шойгу: оборонке разрешили использовать все резервы для выпуска артиллерии

Российское правительство предоставило оборонной промышленности права по использовать всех резервов для увеличения производства артиллерийский систем. Об этом во вторник, 17 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по перспективам и увеличению производства ствольной артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

Глава военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов к ним в условиях спецоперации.



«Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — сказал он.

