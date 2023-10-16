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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда может потеплеть

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    Похолодание, которое ожидается на этой неделе, не означает приход зимы. Потепление будет, правда, не в самые ближайшие дни. Об этом сообщает 16 октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Он подтверждает прогноз ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса.

    «Завтра в нашем регионе еще переходный день, хотя и с дождями, но относительно тепло. В Санкт-Петербурге днем до +7 градусов, на востоке Ленинградской области +4…+5 градусов, и на востоке области вероятность осадков снова в виде снега», — отмечает Колесов.

    Минус начнётся со среды по ночам и в области, и в Петербурге. Ветер поворачивает к северному и северо-восточному направлениям и принесёт к нам холодный воздух.

    «По поводу осадков, надо отметить, что их будет немного, так как атмосферное давление растет, и погоду во второй половине недели продолжит определять антициклон», — рассказывает Колесов.

    С середины недели в Петербурге ожидается снег. С Ладожского озера, по словам синоптика, «начнет приносить заряды снега», поэтому «будем внимательно следить, потому что и в Санкт-Петербурге в четверг может появиться небольшой снежный покров».

    Минусовые температуры возможны даже в дневные часы, потому что плюс 3–5 — это максимальные показатели. Поэтому «смена колес назревает».

    «Сейчас перспективы потепления в нашем регионе только к концу месяца, точнее, к концу следующей рабочей недели. Поэтому, как всегда, следим за развитием атмосферных процессов», — резюмирует Колесов.

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