Главный синоптик Петербурга рассказал, когда может потеплеть

Похолодание, которое ожидается на этой неделе, не означает приход зимы. Потепление будет, правда, не в самые ближайшие дни. Об этом сообщает 16 октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Он подтверждает прогноз ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса.



«Завтра в нашем регионе еще переходный день, хотя и с дождями, но относительно тепло. В Санкт-Петербурге днем до +7 градусов, на востоке Ленинградской области +4…+5 градусов, и на востоке области вероятность осадков снова в виде снега», — отмечает Колесов.



Минус начнётся со среды по ночам и в области, и в Петербурге. Ветер поворачивает к северному и северо-восточному направлениям и принесёт к нам холодный воздух.

