В Петербурге экспертам предстоит разгадать тайну смерти 23-летней девушки в закрытой комнате

Житель Петербурга нашел в своей квартире труп квартиросъемщицы и сообщил об этом в правоохранительные органы. В этой смерти много вопросов, ответы на которые предстоит найти следователям и экспертам. Подробности «Фонтанка» узнала 15 октября.

Тело 23-летней девушки было обнаружено накануне днем в комнате коммуналки на Среднеохтинском проспекте. Гражданка Узбекистана снимала жилье с 31 июля. Что примечательно, комната была закрыта снаружи, внутри ключа не нашлось. Исчезли также документы иностранки.