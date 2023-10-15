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    В Петербурге экспертам предстоит разгадать тайну смерти 23-летней девушки в закрытой комнате

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    Житель Петербурга нашел в своей квартире труп квартиросъемщицы и сообщил об этом в правоохранительные органы. В этой смерти много вопросов, ответы на которые предстоит найти следователям и экспертам. Подробности «Фонтанка» узнала 15 октября.

    Тело 23-летней девушки было обнаружено накануне днем в комнате коммуналки на Среднеохтинском проспекте. Гражданка Узбекистана снимала жилье с 31 июля. Что примечательно, комната была закрыта снаружи, внутри ключа не нашлось. Исчезли также документы иностранки.

    Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Следственно-оперативная группа забрала с собой срезы ногтей, справку от гинеколога, упаковку из-под сим-карты, отпечатки пальцев и следы обуви, футболку, полотенце и так далее. Материал проверки передан в следственный отдел Красногвардейского района.

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