В Петербурге экспертам предстоит разгадать тайну смерти 23-летней девушки в закрытой комнате

Житель Петербурга нашел в своей квартире труп квартиросъемщицы и сообщил об этом в правоохранительные органы. В этой смерти много вопросов, ответы на которые предстоит найти следователям и экспертам. Подробности «Фонтанка» узнала 15 октября.
Тело
Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Следственно-оперативная группа забрала с собой срезы ногтей, справку от гинеколога, упаковку из-под сим-карты, отпечатки пальцев и следы обуви, футболку, полотенце и так далее. Материал проверки передан в следственный отдел Красногвардейского района.