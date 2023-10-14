Журналист CNN извинилась за слова про обезглавленных детей в Кфар-Аза

Корреспондент CNN призналась, что должна была тщательней проверять информацию и извинилась за прозвучавшие в эфире CNN фломулировки про найденных в Кфар-Аза детей с отрубленными головами.



Корреспондент Сара Сиднер публично принесла извинения 13 октября в своих соцсетях. Она отметила, что сперва Израиль подтверждал эту информацию, но на следующий день уточнил, что сделать этого на самом деле не может. «Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками, и я приношу извинения», — добавила журналист.



Информация начала распространяться 10 октября, когда израильская журналистка Николь Зедек в репортаже для канала i24NEWS сообщила, что после нападения в кибуце Кфар-Аза якобы найдены тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей, у некоторых из которых были отрублены головы. Позже она призналась, что лично этого не видела, а услышала информацию от кого-то из военных.

