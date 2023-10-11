ХАМАС отвергает обвинения в убийстве детей в Кфар-Аза

В ХАМАС отвергли обвинения в убийстве 40 детей в кибуце Кфар-Аза, передает 11 октября портал Al-Araby.
Журналисты издания цитируют заявление ХАМАС, в котором сказано, что бойцы группировки «считают лишь израильскую армию "законной целью"».
«Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — публикует перевод заявления ХАМАС РБК.
Напомним, 10 октября израильская журналистка Николь Зедек в репортаже для канала i24NEWS сообщила, что после нападения в кибуце Кфар-Аза (совсем рядом с сектором Газа) якобы найдены тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей. В репортаже также упоминалось, что у некоторых детей были «отрублены головы».
Позднее Зедек уточнила формулировку о жертвах в кибуце Кфар-Аза. Из ее сообщений в одной из соцсетей можно сделать вывод, что журналистка, возможно, не видела тела жертв лично. Как она написала — обо всём, что она потом транслировала в репортаже, ей «рассказали солдаты».
Еще позже она выложила в соцсетях фото, снятые в кибуце на ее личный смартфон. На них видно только одно тело, и Зедек написала, что это «убитый военный».