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    ХАМАС отвергает обвинения в убийстве детей в Кфар-Аза

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    9 комментариев

    В ХАМАС отвергли обвинения в убийстве 40 детей в кибуце Кфар-Аза, передает 11 октября портал Al-Araby.

    Журналисты издания цитируют заявление ХАМАС, в котором сказано, что бойцы группировки «считают лишь израильскую армию "законной целью"».

    «Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — публикует перевод заявления ХАМАС РБК.

    Напомним, 10 октября израильская журналистка Николь Зедек в репортаже для канала i24NEWS сообщила, что после нападения в кибуце Кфар-Аза (совсем рядом с сектором Газа) якобы найдены тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей. В репортаже также упоминалось, что у некоторых детей были «отрублены головы».

    Позднее Зедек уточнила формулировку о жертвах в кибуце Кфар-Аза. Из ее сообщений в одной из соцсетей можно сделать вывод, что журналистка, возможно, не видела тела жертв лично. Как она написала — обо всём, что она потом транслировала в репортаже, ей «рассказали солдаты».

    Еще позже она выложила в соцсетях фото, снятые в кибуце на ее личный смартфон. На них видно только одно тело, и Зедек написала, что это «убитый военный».

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    ХАМАСИзраильКфар-Аза
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    Комментарии 9

    Гость11 Окт 2023 в 19:17
    Вата в отказку пошла .
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