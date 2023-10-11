ХАМАС отвергает обвинения в убийстве детей в Кфар-Аза

В ХАМАС отвергли обвинения в убийстве 40 детей в кибуце Кфар-Аза, передает 11 октября портал Al-Araby.



Журналисты издания цитируют заявление ХАМАС, в котором сказано, что бойцы группировки «считают лишь израильскую армию "законной целью"».



«Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — публикует перевод заявления ХАМАС РБК.



Напомним, 10 октября израильская журналистка Николь Зедек в репортаже для канала i24NEWS сообщила, что после нападения в кибуце Кфар-Аза (совсем рядом с сектором Газа) якобы найдены тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей. В репортаже также упоминалось, что у некоторых детей были «отрублены головы».

