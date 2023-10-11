Журналистка, рассказавшая о 40 убитых детях в Израиле, показала фото с места событий

Израильская журналистка Николь Зедек, которая ранее в репортаже для телеканала i24NEWS сообщила, что после нападения ХАМАС в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля были найдены тела 40 детей, опубликовала 11 октября кадры с места трагедии.



«Фотографии, которые я сделала на свой телефон из Кфар-Азы, действительно шокируют», — написала Николь Зедек в своих соцсетях.

