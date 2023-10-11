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    Журналистка, рассказавшая о 40 убитых детях в Израиле, показала фото с места событий

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    Израильская журналистка Николь Зедек, которая ранее в репортаже для телеканала i24NEWS сообщила, что после нападения ХАМАС в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля были найдены тела 40 детей, опубликовала 11 октября кадры с места трагедии.

    «Фотографии, которые я сделала на свой телефон из Кфар-Азы, действительно шокируют», — написала Николь Зедек в своих соцсетях.

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    На кадрах — обгоревшие дома, израильские силовики, трехколесный детский велосипед и убитый военный. На месте работало около десяти сотрудников прессы.

    Ранее Зедек провела прямой репортаж из кибуца, в ходе которого она сообщила, что после нападений бойцов ХАМАС были найдены тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей. Она рассказала, что у некоторых детей «были отрублены головы». Позже журналистка написала в своих соцсетях, что тела жертв она лично не видела, обо всем ей «рассказали солдаты». В аккаунте i24NEWS также отредактировали информацию о погибших младенцах, сославшись на заместителя командира Отряда 71.

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