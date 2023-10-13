«Уверенность дает только страховой полис». Путин пояснил, зачем нужен указ о продаже иностранной валюты

Указ о продаже компаниями выручки в иностранной валюте поможет курсу рубля и вернет баланс денежным потокам. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров СНГ 13 октября.



Президент подчеркнул, что этот указ — результат совместной работы и компромисса между правительством, администрацией президента и Центробанком. Так они пытались решить проблему «разбалансировки» денежных потоков.



По словам президента, эффект от такой меры предугадать невозможно, но он точно будет.

