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    «Уверенность дает только страховой полис». Путин пояснил, зачем нужен указ о продаже иностранной валюты

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    Указ о продаже компаниями выручки в иностранной валюте поможет курсу рубля и вернет баланс денежным потокам. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров СНГ 13 октября.

    Президент подчеркнул, что этот указ — результат совместной работы и компромисса между правительством, администрацией президента и Центробанком. Так они пытались решить проблему «разбалансировки» денежных потоков.

    По словам президента, эффект от такой меры предугадать невозможно, но он точно будет.

    «Уверенность дает только страховой полис, и то если вы застрахованы в надежной страховой компании. Посмотрим, как будет работать этот инструмент. <…> Сейчас есть основания полагать, что и курс рубля колеблется в том числе потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке», — пояснил Путин.

    Согласно указу, компании из утвержденного списка должны будут направлять заработанную иностранную валюту в банки и продавать ее на российском рынке. При этом в Кремле заявили, что перечень обязанных экспортеров будет закрытым.

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    Владимир ПутинСНГВалютная выручка
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