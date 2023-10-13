«Уверенность дает только страховой полис». Путин пояснил, зачем нужен указ о продаже иностранной валюты

Указ о продаже компаниями выручки в иностранной валюте поможет курсу рубля и вернет баланс денежным потокам. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров СНГ 13 октября.
Президент подчеркнул, что этот указ — результат совместной работы и компромисса между правительством, администрацией президента и Центробанком. Так они пытались решить проблему «разбалансировки» денежных потоков.
По словам президента, эффект от такой меры предугадать невозможно, но он точно будет.
«Уверенность дает только страховой полис, и то если вы застрахованы в надежной страховой компании. Посмотрим, как будет работать этот инструмент. <…> Сейчас есть основания полагать, что и курс рубля колеблется в том числе потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке», — пояснил Путин.
Согласно указу, компании из утвержденного списка должны будут направлять заработанную иностранную валюту в банки и продавать ее на российском рынке. При этом в Кремле заявили, что перечень обязанных экспортеров будет закрытым.