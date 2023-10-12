Кремль не опубликует перечень компаний, обязанных продавать иностранную валюту

Перечень экспортеров, которых обязали продавать выручку в иностранной валюте, будет закрытым. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Глава государства Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте некоторыми экспортерами 11 октября. Этот документ публиковать не будут, заявил представитель Кремля.
«Он [указ] для служебного пользования. По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован».
Согласно указу, компании из утвержденного перечня должны будут направлять заработанную иностранную валюту в уполномоченные банки и продавать ее на российском рынке. Процент валюты, подлежащий обязательной продаже, определит правительство, уточнили в Кремле.
Указ подписан в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» и касается компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.