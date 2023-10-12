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    Кремль не опубликует перечень компаний, обязанных продавать иностранную валюту

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    Перечень экспортеров, которых обязали продавать выручку в иностранной валюте, будет закрытым. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    Глава государства Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте некоторыми экспортерами 11 октября. Этот документ публиковать не будут, заявил представитель Кремля.

    «Он [указ] для служебного пользования. По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован».

    Согласно указу, компании из утвержденного перечня должны будут направлять заработанную иностранную валюту в уполномоченные банки и продавать ее на российском рынке. Процент валюты, подлежащий обязательной продаже, определит правительство, уточнили в Кремле.

    Указ подписан в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» и касается компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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    Комментарии 17

    Гость12 Окт 2023 в 19:38
    Детский сад.
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