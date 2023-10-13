Неделя войны. Главные события семи дней на Ближнем Востоке

Фото: Fatima Shbair / AP / TASS Поделиться Поделиться





С начала войны между Израилем и ХАМАС прошло 7 дней. К 13 октября число жертв — по полторы тысячи человек с обеих сторон. «Фонтанка» собрала итоги недели боевых действий на Ближнем Востоке в видео- и фотоматериалах.

Утром 7 октября ХАМАС выпустил ракеты из сектора Газа по территории Израиля.

В первую очередь под удар попали приграничные израильские города — Ашдод и Ашкелон. Они находятся к северу от сектора Газа примерно в 40 и 20 километрах от границы соответственно.

Вот, как выглядел Ашкелон в первый день военных действий.

Сима Цур, блогер из Израиля

Город до сих пор ежедневно подвергается ракетным обстрелам со стороны сектора Газа.

Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Фото: Татьяна Александрова Поделиться Поделиться





7 октября одна из ракет ХАМАС также упала в Тель-Авиве.

Израиль открыл ответный огонь по сектору Газа и официально объявил о войне.



Армия Израиля

Автор: видео / WSJ News / YouTube

ХАМАС начал брать людей в заложники на юге Израиля. Предположительно, в Газу увезли более сотни человек. Некоторые из них были участниками фестиваля электронной музыки, который проходил на юге Израиля. Туда ворвались в самый разгар концерта. Как минимум 260 человек погибли.

В соцсетях опубликовали видео, как гости фестиваля пытались спастись.

Соцсети

Бойцы ХАМАС также проникли в приграничные населенные пункты Израиля. Например, в кибуц Кфар-Аза. После того, как Армия Израиля вернула контроль над кибуцем, СМИ сообщили о якобы найденных телах убитых израильтян. Позже оказалось, что сообщившая об этом журналистка сама тела не видела. О произошедшем ей «рассказали солдаты».

9 октября Армия Израиля объявила, что вернула полный контроль над территориями вдоль границы с сектором Газа. После этого министр обороны страны заявил о начале «полноценного наступления».

Сейчас, по данным ООН, в секторе Газа серьезно повреждено или полностью разрушено более 25 тысяч зданий. Многие из них больше не пригодны для жизни. В том числе, разрушен Национальный исламский банк.

Автор: видео / WSJ News / YouTube

По данным ООН, с начала войны сектор Газа были вынуждены покинуть 338 тысяч человек.

По последним данным Израиля, жертвами на их территории стали более 1300 человек, среди них четверо россиян. По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило полторы тысячи человек.

Обстрелы продолжаются и сегодня, 13 октября.

Фото: кадр из видео / ABC News / YouTube Поделиться Поделиться



