«Никого на улицах и закрыты пляжи». Жители Тель-Авива рассказывают о последствиях атаки

В Тель-Авиве отменены общественные и культурные мероприятия, закрыты пляжи, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на Telegram-канал советника тель-авивского градоначальника Илану Михаэли.



«Фонтанка» связалась с очевидцами событий. Обстановку в городе они оценивают как спокойную.

«В Тель-Авиве было две сирены утром, ходили прятаться на лестничную клетку, в остальном вокруг все спокойно«», — рассказал житель города Александр.

«С утра были сирены и работал купол, — поделилась Мария, жительница пригорода Тель-Авива — Бат-Яма. — Выходили на лестницу во время тревоги. Никого на улицах и закрыты пляжи». По ее словам, утренние прилеты в их местности не повторялись и в настоящее время в парке уже играют дети.