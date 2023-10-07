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    «Никого на улицах и закрыты пляжи». Жители Тель-Авива рассказывают о последствиях атаки

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    В Тель-Авиве отменены общественные и культурные мероприятия, закрыты пляжи, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на Telegram-канал советника тель-авивского градоначальника Илану Михаэли.

    «Фонтанка» связалась с очевидцами событий. Обстановку в городе они оценивают как спокойную.

    «В Тель-Авиве было две сирены утром, ходили прятаться на лестничную клетку, в остальном вокруг все спокойно«», — рассказал житель города Александр.

    «С утра были сирены и работал купол, — поделилась Мария, жительница пригорода Тель-Авива — Бат-Яма. — Выходили на лестницу во время тревоги. Никого на улицах и закрыты пляжи». По ее словам, утренние прилеты в их местности не повторялись и в настоящее время в парке уже играют дети.

    Впрочем, как передает РИА Новости, одна из ракет все-таки попала в жилой дом. Агентство публикует видео последствий удара. Сообщается, что здание расположено в центре Тель-Авива.

    Напомним, в 6:30 утра субботы Израиль пережил массированную атаку. По стране было выпущено 2500 ракет, боевики ХАМАС проникли в города на юге и в центре страны, начались перестрелки. Многие местные жители оказались заблокированными в своих домах. Число пострадавших перевалило за 300, убитых — минимум два десятка. «Фонтанка» собрала все, что известно к этому часу.

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