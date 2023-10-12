МИД России подтвердил гибель четырех россиян в Израиле

МИД России подтвердил, что в результате боевых действий на юге Израиля погибли четверо россиян. Данные актуализировала израильская сторона 12 октября, сообщает министерство.



Согласно последним данным, все погибшие россияне имели также израильское гражданство. Кроме того, посольство России в Тель-Авиве и представительство при Палестинской национальной администрации выясняют судьбу еще шести россиян, которые числятся пропавшими без вести.

МИД России также призвал к деэскалации конфликта и осудил насилие и взятие в заложники мирных граждан.

Ранее посол РФ в Израиле заявлял, что погибших из-за боевых действий россиян может быть больше.