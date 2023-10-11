Посол РФ в Израиле: погибших россиян, предположительно, больше, чем подтверждено

Реальное число россиян, погибших и пропавших без вести в Израиле с 7 октября, предположительно, гораздо больше, чем известно на данный момент. Об этом 11 октября в ходе дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения арабо-израильского конфликта заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Он уточнил, что РФ владеет информацией о четырех погибших и шести пропавших без вести российских гражданах. «Предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — заявил Анатолий Викторов, который сделал такой вывод на основе общего числа погибших. Однако на данный момент посольство может опираться только на подтвержденные данные, сверенные с израильскими властями.