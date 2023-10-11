Посол РФ в Израиле: погибших россиян, предположительно, больше, чем подтверждено

Реальное число россиян, погибших и пропавших без вести в Израиле с 7 октября, предположительно, гораздо больше, чем известно на данный момент. Об этом 11 октября в ходе дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения арабо-израильского конфликта заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Он уточнил, что РФ владеет информацией о четырех погибших и шести пропавших без вести российских гражданах. «Предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — заявил Анатолий Викторов, который сделал такой вывод на основе общего числа погибших. Однако на данный момент посольство может опираться только на подтвержденные данные, сверенные с израильскими властями.
С утра 7 октября Израиль подвергся масштабному ракетному обстрелу из сектора Газа. После этого бойцы группировки ХАМАС проникли в приграничные районы соседнего государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, была объявлена мобилизация.
Израиль сообщает о 1,2 тыс. погибших, сектор Газа — о 922. С обеих сторон примерно по 3 тыс. пострадавших. К тому же известно о гибели 11 граждан США, 20 граждан Таиланда. Много граждан других государств объявлены пропавшими без вести. Подробнее о ситуации — в подборке новостей «Фонтанки».