ООН: в Газе разрушены и серьезно повреждены более 25 тысяч домов

В Газе разрушены более 2,5 тысячи домов, еще около 23 тысяч зданий повреждены настолько, что жить в них больше невозможно. Об этом сообщили на брифинге ООН 12 октября.



Более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Кроме того, в организации заявили, что с начала войны между Израилем и Палестиной погибли 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев.

Заседание Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту пройдет завтра, 13 октября, в закрытом режиме, добавили в организации.

Ранее МИД РФ подтвердил гибель четверых россиян на юге Израиля. Еще шестеро пропали без вести.