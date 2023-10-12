    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, зап

    740мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.99eur103.04

    ООН: в Газе разрушены и серьезно повреждены более 25 тысяч домов

    1308
    34 комментария

    В Газе разрушены более 2,5 тысячи домов, еще около 23 тысяч зданий повреждены настолько, что жить в них больше невозможно. Об этом сообщили на брифинге ООН 12 октября.

    Более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Кроме того, в организации заявили, что с начала войны между Израилем и Палестиной погибли 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев.

    Заседание Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту пройдет завтра, 13 октября, в закрытом режиме, добавили в организации.

    Ранее МИД РФ подтвердил гибель четверых россиян на юге Израиля. Еще шестеро пропали без вести.

    Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа утром 7 октября. После этого бойцы группировки ХАМАС проникли в приграничные районы соседнего государства. Подробности конфликта читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПалестинаООН
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 34

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close