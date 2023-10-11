Ученик Инженера, друг борца с терроризмом и бездомный. Что известно об организаторе атаки на Израиль

Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. Именно он, как считается, спланировал и реализовал нападение на Израиль 7 октября, которое назвал «Бурей Аль-Аксы».



В результате атаки на дом палестинского командира в Хан-Юнисе погибли его отец, брат, дети и другие родственники, сообщает газета Haaretz. Сам Дейф, судя по всему, не пострадал, где он сейчас — неизвестно.



Впрочем, «цель № 1» израильской разведки ведет подпольный образ жизни последние 30 лет. Мухаммед Ад-Дейф не появляется на публике. Прессе известно не более трех подтвержденных его изображений, да и те двадцатилетней давности или в густой тени, а то и в маске https://english.aawsat.com/features/4592016-mohammed-deif-voice-war. В видеороликах, которые публикует ХАМАС, Дейф предстает в виде черного силуэта, произносящего свои обращения в сумраке.

Собеседники газеты «Financial Times» описывают Дейфа как целеустремленного человека, который «стремится изменить природу израильско-арабского конфликта, применяя для этой цели насилие». Впрочем, сомнительно, что кто-то из собеседников издания знаком с Дейфом лично. Считается, что его лицо видели только его ближайшие родственники и небольшая группа членов ХАМАС. Но даже эти люди вряд ли знают, где Мухаммед Ад-Дейф сейчас. Дейф — это прозвище, которое переводится как «гость». Так палестинский боевик подчеркивает, что нигде не задерживается надолго, перемещаясь из одного дома в другой и не имея постоянного собственного жилища.



Детство и юность. Политический театрал Настоящее имя Дейфа — Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри. Он родился в 1965 году в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в семье палестинских беженцев из аль-Кубейбы.

Семья была очень бедной. Мухаммед вынужден был бросить школу, чтобы помогать своим родителям. Вместе с отцом он работал прядильщиком и занимался обивкой мебели, затем завел небольшую птицеферму и работал шофером. Согласно данным палестинских источников, те, кто знал его в детстве, утверждают, что у него было «хорошее чувство юмора и доброе сердце».



Интересный факт: в лагере беженцев в Хан-Юнисе юный Дейф жил по соседству и водил дружбу с Мухаммедом Даланом, который впоследствии станет начальником службы безопасности Палестинской администрации. По иронии судьбы, усмирение ХАМАСа станет служебной обязанностью Далана. Считается, что, даже находясь на противоположных полюсах палестинского общества, Дейф и Далан сохраняли хорошие отношения. Возможно, поэтому последний сейчас живет за границами Палестины, а не был, например, сброшен с крыши, как представители ФАТХ после противостояния с ХАМАС в 2007 году.



Дейф вернулся в школу, а затем поступил в Исламский университет Газы. Там он развернул активную общественную деятельность: стал руководителем одного из комитетов в студенческом совете и создал театральную труппу «Аль-Айедун». Это название можно перевести как «Возвращающиеся»: имелось в виду стремление палестинских беженцев вернуться на покинутые ими земли. Что неудивительно: Исламский университет Газы считался настоящим рассадником египетского течения политического ислама в духе «Братьев-мусульман». В театре Дейф успел сыграть несколько ролей, в том числе исторических деятелей. В 1988 году он выпустился, получив степень бакалавра. К этому моменту он уже был членом ХАМАС.



ХАМАС. Первый арест. Ученик Инженера Считается, что Мухаммед Дейф вступил в ХАМАС с момента основания этого движения в 1987 году. Ему было чуть больше 20 лет.

Спустя два года, в 1989 году, израильские власти впервые арестовали Дейфа. В тюрьме он провел 16 месяцев, его обвинили в работе в военном аппарате ХАМАС. Палестинские источники утверждают, что Дейфа заключили под стражу без суда.



Как только Мухаммед Дейф вышел на свободу, он вместе с другими членами движения начал создавать бригады «Аль-Кассам». А в 90-е «прославился» уже по-настоящему — как организатор и участник терактов против Израиля.



Дейф стал учеником Яхьи Айяша, по прозвищу Инженер, который специализировался на изготовлении взрывных устройств для ХАМАС. В 1996 году Айяш был ликвидирован с помощью мобильного телефона. Тогда, чтобы отомстить за учителя, Дейф спланировал серию взрывов автобусов в Израиле, что повлекло множество жертв.

С середины девяностых Дейф — самый разыскиваемый израильскими властями палестинец. Бывший премьер-министр Израиля Шимон Перес даже обращался к президенту Палестины Ясиру Арафату с просьбой арестовать Мухаммеда Дейфа. Арафат тогда изобразил удивление и заявил, что впервые слышит это имя. Позже Перес выражал уверенность, что Арафат его провел, покрывая Дейфа.

В мае 2002 года Дейф был арестован палестинской администрацией по требованию Израиля. Однако арест оказался лишь частью игры, так как у Дейфа были хорошие отношения с властями Палестины (и не стоит забывать его полезную детскую дружбу). В 2002 году израильтяне ракетным ударом по жилому дому уничтожили основателя военного крыла ХАМАС Салаха Шехаде. Вместе с ним погибли еще 14 человек. Мухаммед Дейф занял его место и возглавил «Аль-Кассам».



Пятнашки со смертью Израильская разведка пыталась ликвидировать Дейфа минимум семь раз, восьмой случился после атаки 7 октября.

Впервые пробовали в 2001 году. Спустя год вертолет Apache выпустил две ракеты по его автомобилю. Дейф был ранен и, по ряду источников, лишился глаза. Его лечением занимался лично лидер ХАМАС и врач Абдель Азиз аль-Рантиси.

В 2003 году израильский самолет попытался накрыть Дейфа ракетой на встрече лидеров ХАМАС в частном доме в Газе. Но ракета попала не в тот этаж, и Дейф снова чудом выжил.

Прошло еще три года. В 2006-м Дейф прибыл на встречу с лидерами «Аль-Кассама» на первом этаже трехэтажного дома в Шейхе Радване. В три часа ночи израильские ВВС нанесли по дому ракетный удар. Девять членов семьи Дейфа на верхних этажах дома были убиты, но сам он и его единомышленники бежали. После этого израильские власти распространили сообщение, что Дейф лишился не только глаза, но руки и обеих ног. Но в ХАМАС никогда не подтверждали увечий своего командира.



В 2014 году в результате воздушной атаки ЦАХАЛ погибли семимесячный сын, трехлетняя дочь и одна из жен Мохаммеда Дейфа, 28-летняя Видад. Вместе с ними погибли еще 48 жителей Вафаа аль-Дало в Газе. Дом превратился в щебень.

Еще две попытки ликвидировать лидера боевого крыла ХАМАС были предприняты во время 11-дневной войны в 2021 году.

Как ему удается выжить Десятилетиями ведя подпольный образ жизни, Дейф не появляется на публике даже по самым важным для себя поводам. В январе 2011 года умерла его мать. На похороны собрались все лидеры ХАМАС, кроме Дейфа. Правда, есть мнение, что полулегендарный боевик якобы был в толпе, загримировавшись под старика.

По словам Эхуда Яари, израильского эксперта по делам Палестины и сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики, Дейф создал шесть боевых бригад, распределенных по территориям, и поддерживает прямой контакт с командирами на местах. Все инструкции он передает с «гонцами» — через доверенных лиц на мотоциклах.



Поймать Дейфа сложно еще и потому, что бóльшую часть времени он, судя по всему, проводит под землей, в сложной системе прорытых в Газе тоннелей, которую сам же и спроектировал. Дейфа также называют разработчиком кустарных ракет «Кассам», которые ХАМАС запускает в сторону Израиля тысячами, чтобы перегрузить и вывести из строя израильскую систему ПВО «Железный купол».

Израильский журналист Ронен Бергман, автор книги об израильской разведке и борьбе с терроризмом, говорит: «Дейф — единственный военный лидер ХАМАС, который сумел оставаться в живых так долго. То, что он смог избежать многочисленных покушений и оправился от тяжелых травм, создало для него имидж пуленепробиваемой легенды».



7 октября, когда началась массовая атака ХАМАС на Израиль, Мухаммед Дейф опубликовал 10-минутное обращение и заявил, что это — операция «Буря Аль-Аксы» в ответ на «осквернение» израильтянами мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. «В свете продолжающихся преступлений против нашего народа, в свете разгула оккупации и ее отрицания международных законов и резолюций, а также в свете американской и западной поддержки, мы решили положить всему этому конец», — заявил Мухаммед Дейф и призвал весь арабский мир к войне против Израиля.



Дейф и раньше был известен как ярый противник практики, когда после очередного обострения между Израилем и ХАМАС начинаются переговоры и перемирие наступает в обмен на облегчение быта жителей сектора Газа и разрешение на работу в Израиле. Кажется, он наконец добился своего: сейчас какие-либо переговоры между Израилем и ХАМАС вряд ли возможны.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»