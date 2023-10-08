Израиль официально объявил войну в стране

В Израиле официально объявлена война. Такое решение принял кабинет безопасности Израиля путем голосования. О решении было объявлено 8 октября канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
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В Израиле официально объявлена война. Такое решение принял кабинет безопасности Израиля путем голосования. О решении было объявлено 8 октября канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Новость дополняется.
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