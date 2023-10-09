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    «Мы будем транслировать казнь». ХАМАС угрожает убийством заложников в ответ на атаки Израиля

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    Движение ХАМАС будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Об этом в понедельник, 9 октября, заявил представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

    «Каждое нападение <…> будет встречено <…> казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео», — сказал представитель военного крыла ХАМАС.

    Военные Израиля готовы наносить удары по сектору Газа даже в той ситуации, когда это будет представлять угрозу для удерживаемых заложников. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные израильские источники, передает «Интерфакс».

    По данным издания, в случаях, когда будет поступать проверенная информация, что в каком-то из зданий находятся заложники, военные Израиля не будут наносить удары. «Во всех случаях, когда такой подробной информации нет, удары будут наносить по всем целям ХАМАС», — пишет The Times of Israel.

    Предположительно, ХАМАС увезли в Газу более сотни захваченных в Израиле человек.

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал». За 48 часов в Израиле мобилизовали 300 тысяч резервистов.

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран.

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    Комментарии 132

    swetlana.peshkowa09 Окт 2023 в 21:38
    В государстве должна быть светская власть, а любая конфессия, какую бы не исповедовали, должна быть отделена от государства первейшим декретом. Вот тогда будет мир и культурное развитие народа. Все же существующие религиозные квазигосударства, хамасы, талибы, игилы и прочая есть ересь и деструктивные секты. Что афганские талибы, что палестинские хамасы - это всё сборище жадных и лживых проповедников, оболванивающих простых граждан. Эти граждане бесконтрольно размножаются, в одной Газе никто точно не знает сколько народу проживает, где то больше 2 млн, ничего, кроме выхлопов не производят, а жрать хотят все. И как только подрастает очередное поколение голодных взрослых мужиков, их проповедники толкают в очередную бойню. Потому что лишние голодные рты им не нужны, секта много прокормить не может.
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