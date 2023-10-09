«Мы будем транслировать казнь». ХАМАС угрожает убийством заложников в ответ на атаки Израиля

Движение ХАМАС будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Об этом в понедельник, 9 октября, заявил представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

«Каждое нападение <…> будет встречено <…> казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео», — сказал представитель военного крыла ХАМАС.



Военные Израиля готовы наносить удары по сектору Газа даже в той ситуации, когда это будет представлять угрозу для удерживаемых заложников. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные израильские источники, передает «Интерфакс».