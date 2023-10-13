Взрыв колеса остановил грузовики на КАД и заставил легковые уворачиваться от ошметков

Техническая неисправность создала опасную ситуацию на севере кольцевой автодороги Петербурга днем 13 октября. Произошедшее попало на видео.
В 12:21 на КАД, перед съездом на проспект Культуры, у самосвала на ходу взорвалось колесо, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, как у одной из машин в веренице грузовиков, едущей впереди автора видео, взрывается покрышка, и в сторону летят ошметки резины. Водители двух легковых машин в правом ряду перестраиваются в полосу безопасности, чтобы их объехать, затем туда съезжают самосвал и машина, у которой и рвануло колесо.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что сообщений про колесо дежурному не поступало, но была информация об аварийной остановке автобуса на 26-м километре внутреннего кольца КАД — как раз перед развязкой с проспектом Культуры, — из-за которой были заняты первый ряд и полоса безопасности. Автобус был пустой. По видео действительно сложно понять, у какой именно машины рванула покрышка.