Красавцы белые и подосиновики заставляют петербуржцев возвращаться в лес в мороз и дождь

Ни новый закон, ни погода не смущают петербургских грибников. Им есть за чем возвращаться в лес снова и снова.
Полные корзины демонстрируют подписчики группы «Грибы и Грибники СПб» в «ВКонтакте» 12 октября. Много подосиновиков, есть белые, маслята, лисички, грибы для соленья.
В выходные и в начале недели грибы «выкапывали» из-под снега. «Первый раз за всю свою жизнь я собирала замороженные грибы. Зато чистота гриба 200% — все червяки и слизни замёрзли», — рассказывает Ирина.
Подробнее о новой уголовной статье, запрещающей собирать некоторые редкие грибы, читайте на «Фонтанке».