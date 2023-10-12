Красавцы белые и подосиновики заставляют петербуржцев возвращаться в лес в мороз и дождь

Ни новый закон, ни погода не смущают петербургских грибников. Им есть за чем возвращаться в лес снова и снова.



Полные корзины демонстрируют подписчики группы «Грибы и Грибники СПб» в «ВКонтакте» 12 октября. Много подосиновиков, есть белые, маслята, лисички, грибы для соленья.

