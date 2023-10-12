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    Красавцы белые и подосиновики заставляют петербуржцев возвращаться в лес в мороз и дождь

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    Ни новый закон, ни погода не смущают петербургских грибников. Им есть за чем возвращаться в лес снова и снова.

    Полные корзины демонстрируют подписчики группы «Грибы и Грибники СПб» в «ВКонтакте» 12 октября. Много подосиновиков, есть белые, маслята, лисички, грибы для соленья.

    В выходные и в начале недели грибы «выкапывали» из-под снега. «Первый раз за всю свою жизнь я собирала замороженные грибы. Зато чистота гриба 200% — все червяки и слизни замёрзли», — рассказывает Ирина.

    Подробнее о новой уголовной статье, запрещающей собирать некоторые редкие грибы, читайте на «Фонтанке».

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