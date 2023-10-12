Девушка на «Ладе» расшвыряла боны на МКАД, как кегли, но на пути встал бетон

Четыре человека пострадали в серьезной аварии на кольцевой автодороге в Москве, влетев в дорожные ограждения. Опасный «боулинг» засняли камеры видеонаблюдения.
В шестом часу утра 12 октября на 29-м километре внутренней стороны МКАД, после развязки с Липецкой улицей, 22-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением и врезалась в ограждения зоны дорожных работ, сообщает пресс-служба московской прокуратуры. На записи с камер видно, как машина на скорости сносит пластиковые ограждения (боны), после чего врезается в бетонные. От силы удара автомобиль подбросило, а бетонные плиты сдвинуло вперед.
В результате ДТП пострадали сама автомобилистка и трое ее пассажиров 2001 года рождения. Всех их госпитализировали. По факту аварии ведется процессуальная проверка, результаты которой взяла на контроль прокуратура Южного административного округа Москвы.