Водитель «Нивы» сбил школьницу на пешеходном переходе в Тихвине

Девочка-подросток пострадала в ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области вечером 11 октября. Она угодила под машину на «зебре».



Наезд произошел в 19:44 у дома 11 по улице Карла Маркса в Тихвине, стало известно «Фонтанке» 12 октября. 43-летний местный житель на своей «Ниве» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадавшая, ученица 10-го класса одной из местных школ, получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.