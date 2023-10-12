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    Водитель «Нивы» сбил школьницу на пешеходном переходе в Тихвине

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    Девочка-подросток пострадала в ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области вечером 11 октября. Она угодила под машину на «зебре».

    Наезд произошел в 19:44 у дома 11 по улице Карла Маркса в Тихвине, стало известно «Фонтанке» 12 октября. 43-летний местный житель на своей «Ниве» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

    В результате ДТП пострадавшая, ученица 10-го класса одной из местных школ, получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Полиция ведет проверку по факту ДТП. Водитель автомобиля в 2023 году за нарушения ПДД не привлекался ни разу. В момент ДТП мужчина был трезв.

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