Детское такси разбилось о переход на Лиговском. Подушка вся в крови

Серьёзное ДТП утром 12 октября затрудняет движение по Лиговскому проспекту около станции метро «Лиговский проспект» в центре Петербурга.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на Лиговском, 107, на перекрёстке с Разъезжей улицей, столкнулись «Джили» с вологодскими номерами и такси «Яндекса» (на кузове указано, что это детский сервис, в салоне установлено детское кресло). Обе машины получили сильные повреждения. Такси врезалось в конструкции подземного пешеходного перехода, сработали подушки безопасности, водительская подушка — в крови.
«Фонтанка.ру»
В такси, по словам очевидца, был мужчина за рулем, две женщины и ребёнок. Мужчину с различными травмами увезли на скорой, остальные пассажиры от госпитализации отказались.
На Лиговском наблюдается небольшой затор в сторону Обводного канала. Точные обстоятельства ДТП выясняются.