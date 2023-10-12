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    Детское такси разбилось о переход на Лиговском. Подушка вся в крови

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    Серьёзное ДТП утром 12 октября затрудняет движение по Лиговскому проспекту около станции метро «Лиговский проспект» в центре Петербурга.

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    Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на Лиговском, 107, на перекрёстке с Разъезжей улицей, столкнулись «Джили» с вологодскими номерами и такси «Яндекса» (на кузове указано, что это детский сервис, в салоне установлено детское кресло). Обе машины получили сильные повреждения. Такси врезалось в конструкции подземного пешеходного перехода, сработали подушки безопасности, водительская подушка — в крови.

    «Фонтанка.ру»

    В такси, по словам очевидца, был мужчина за рулем, две женщины и ребёнок. Мужчину с различными травмами увезли на скорой, остальные пассажиры от госпитализации отказались.

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    На Лиговском наблюдается небольшой затор в сторону Обводного канала. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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