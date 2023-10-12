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    Доллар упал ниже 97 рублей на фоне указа президента

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    В начале торгов 12 октября на Мосбирже рубль укрепляется. В первые минуты доллар опустился до 96,46 рубля (впервые с 29 сентября), евро до 102,59 рубля (впервые с 29 сентября), юань — до 13,2 рубля (впервые с 27 сентября). Затем они подросли, но ненамного, передаёт РИА Новости.

    Накануне президент Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, получаемой рядом экспортеров по внешнеторговым контрактам. Обязательная продажа введена на полгода. Указ касается 43 групп компаний из черной и цветной металлургии, химической, лесной промышленности, ТЭК, зернового хозяйства.

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