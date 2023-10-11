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    Газовая атака в раздевалке после физкультуры отправила в медкабинет 13 школьников в Петербурге

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    Оторваться от учебы пришлось ученикам школы на проспекте Пятилеток в Петербурге 11 октября. На перемене там пустили перцовый газ.

    О происшествии в школе № 641 «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, некто с перцовым баллончиком испортил день ученикам нескольких классов: детям стало плохо, потребовалась медицинская помощь.

    Инцидент подтвердили в администрации Невского района. Как выяснилось, баллончик в раздевалке после урока физкультуры распылил шестиклассник.

    «13 детей были осмотрены медицинским работником с жалобами на першение в горле и слезоотделение. Из школы госпитализаций не было. Вечером будет проведен обзвон родителей для уточнения состояния ребят. Директор школы сообщил о случившемся в ОДН и полицию», — рассказали в администрации.

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    Перцовый баллончикШкола
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