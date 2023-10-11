Газовая атака в раздевалке после физкультуры отправила в медкабинет 13 школьников в Петербурге

Оторваться от учебы пришлось ученикам школы на проспекте Пятилеток в Петербурге 11 октября. На перемене там пустили перцовый газ.



О происшествии в школе № 641 «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, некто с перцовым баллончиком испортил день ученикам нескольких классов: детям стало плохо, потребовалась медицинская помощь.

Инцидент подтвердили в администрации Невского района. Как выяснилось, баллончик в раздевалке после урока физкультуры распылил шестиклассник.

«13 детей были осмотрены медицинским работником с жалобами на першение в горле и слезоотделение. Из школы госпитализаций не было. Вечером будет проведен обзвон родителей для уточнения состояния ребят. Директор школы сообщил о случившемся в ОДН и полицию», — рассказали в администрации.