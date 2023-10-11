Киевское шоссе на месяц станет реверсивным под Гатчиной

Дорожные работы замедлят трассу Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти до середины ноября. На 8-километровом участке введут реверс.
С 12 октября по 15 ноября на участке с 62-го по 70-й километр федеральной автодороги Р-23 «Псков», между селом Никольское и деревней Старое Поддубье, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает 11 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Вдобавок там ограничат скорость до 40 км/ч.
На этом участке всего две полосы — по одной в каждом направлении. Там будут устранять деформацию и повреждения асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы выполнит АО «ВАД».