Новые данные о ЧП в метро Москвы: что с пострадавшими и кто управлял серым поездом

Столичный мэр Сергей Собянин подтвердил , что в результате ЧП в метро травмированы пять человек. Они все госпитализированы. Машинист, по словам мэра, получил травмы средней тяжести, угрозы жизни нет. У остальных пострадавших — небольшие повреждения, состояние удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает, в больницах их обследуют и оказывают необходимую помощь.

По данным MSK1.RU , у машиниста тяжелая сочетанная травма, то есть травма нескольких областей тела в результате экстремального воздействия. Ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы, у одной из пассажирок — ушиб, у второй — ушиб груди.

«Проблема не в самой «Яузе», а в машинисте», — добавил источник.

Источник издания рассказал, что «Яузой» (старый состав, который протаранил стоящий поезд) управлял «один из высокопоставленных руководителей метрополитена, отвечающий за безопасность».

Напомним, по данным столичных властей, 11 октября в 10:22 на станции «Печатники» «произошел накат» старого состава, следовавшего из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. По некоторым данным, старые вагоны «Яузы» шли на утилизацию.



Тем временем у станции метро «Печатники» силовики постепенно начали снимать ограничения движения. Поезда пока не ходят. Пассажиров развозят автобусы, они полностью забиты.

